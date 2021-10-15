{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подачу воды возобновили в сочинское село, в котором сутки не было водоснабжения

Система наполняется

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Агрегаты на водозаборе в сочинском селе Нижняя Шиловка, полностью остававшемся без воды более суток, заработали на полную мощность, подача воды возобновляется, сообщил ТАСС в пятницу директор сочинского "Водоканала" Антон Денисов.

В ночь на 15 октября из-за выхода из строя оборудования на водозаборе "Псоу" без воды остался поселок Нижняя Шиловка с населением в 5,5 тыс. человек.

"Водоснабжение восстанавливается. Агрегаты заработали в полную силу. Ведется наполнение системы", - сказал Денисов.
 

Теги
РоссияКраснодарский край
Главред Republic заявил, что издание не имеет иностранного финансирования
Дмитрий Колезев указал, что издание работает на средства подписчиков
Читать полностью