В Кабардино-Балкарии открылись два новых здания отделений полиции в Майском и Прохладном

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Отделения полиции в Майском и Прохладном будут работать в современных зданиях, 15 октября состоялось открытие двух новых зданий. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков совместно с начальником ГУ МВД России по СКФО генерал-полковником полиции Сергеем Бачуриным приняли участие в церемонии открытия новых зданий ОМВД России по Майскому району и межмуниципального отдела МВД России "Прохладненский", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД по региону, строительство объектов, площадью около 6 тыс. кв. м и более 8 тыс. кв. м, продолжалось более двух лет.

На торжественных мероприятиях присутствовали министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии генерал-майор полиции Василий Павлов, руководители администрации муниципальных районов, сотрудники и ветераны правоохранительных структур. Коков и Бачурин встретились с личным составом подразделений, осмотрели здания. Помимо комфортных служебных кабинетов, здания оснастили спортивными залами.

Глава республики поздравил личный состав отделений районной полиции с началом работы в новых современных зданиях и выразил благодарность руководству МВД за постоянное внимание к вопросам организации работы органов внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, районных подразделений МВД. Коков подчеркнул, что укрепление материально-технической части отделений прежде всего должно способствовать улучшению качества исполнения служебных обязанностей и предоставления населению государственных услуг.