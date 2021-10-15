Власти Шри-Ланки разрешили оформлять разрешение на въезд в аэропорту

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки объявили о решении возобновить выдачу электронных разрешений на въезд (Electronic Travel Authorization - ЕТА) в аэропортах страны полностью привитым от коронавируса туристам. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Выдача электронных пропусков в аэропорту по прибытии облегчит путешествие по Шри-Ланке туристам, которые не успели оформить визу в режиме онлайн, заявили в Департаменте иммиграции и эмиграции страны.

Пропуска можно будет оформить в международных аэропортах Бандаранаике и Маттала Раджапакса.

По данным ведомства, в сентябре на Шри-Ланку прибыли 13,5 тыс. туристов, в то время как с января по сентябрь текущего года страну посетили 37 тыс. путешественников.

Электронное туристическое разрешение - электронная краткосрочная виза, которую должны получить прибывающие на Шри-Ланку туристы. Оформить это разрешение можно было как онлайн, так и в аэропорту по прилете. Тем не менее из-за ограничений, вызванных COVID-19, аэропорты страны перестали оформлять ETA.

В январе текущего года Шри-Ланка открыла свои границы для туристов со всего мира. Местные власти разработали протоколы безопасности, для предотвращения распространения коронавируса. При этом путешественники не будут подвергаться обязательному карантину, но вынуждены будут проживать в специально сертифицированных отелях в течение первых двух недель своего пребывания.