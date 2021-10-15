Рязанские власти запустят портал для мониторинга вакцинации на предприятиях

ТАСС, 15 октября. Власти Рязанской области запустят специальный портал для мониторинга ситуации с вакцинацией на предприятиях региона, это позволит отслеживать уровень коллективного иммунитета в организациях. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

"В ближайшее время заработает специально созданный информационный ресурс для мониторинга хода вакцинации на предприятиях", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, портал представляет собой мониторинговую систему, в которой будет отражаться полная информация об уровне коллективного иммунитета на том или предприятии. "Они [предприятия] будут самостоятельно заполнять таблицы о вакцинации своих сотрудников, согласно которым будет понятно, у кого и как обстоят дела [с достижением коллективного иммунитета]", - сообщила собеседница агентства.

Как отметил сегодня на заседании оперштаба губернатор Николай Любимов, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе ухудшается, вакцинация по-прежнему остается единственной действенной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Задача была поставлена - достичь не менее 80% привитых от общей численности сотрудников до 1 ноября - первым компонентом и до 1 декабря - вторым", - напомнил глава региона.

В Рязанской области зарегистрировали более 44 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставили 175 новых диагнозов. Развернули почти 1,9 тыс. коек. Ежедневно в области прививаются около 4 тыс. человек, при этом еще неделю назад было максимум 1,5 тыс. Число вакцинированных в Рязанской области, где проживает почти 1,1 млн человек, составляет чуть более 300 тыс. человек.