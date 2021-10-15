Эксперты регулятора США рекомендовали бустерные дозы вакцины J&J лицам старше 18 лет

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выступил в пятницу за одобрение применения бустерных доз однокомпонентной вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson для жителей страны в возрасте старше 18 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post .

За соответствующую рекомендацию эксперты FDA выступили единогласно. Как поясняет издание, в ближайшие дни рекомендация экспертов будет рассмотрена должностными лицами FDA, которые примут окончательное решение по заявке Johnson & Johnson.

К настоящему момент в США разрешены только дополнительные дозы вакцины против коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. В четверг эксперты медрегулятора выступили также за одобрение применения бустерных доз вакцины компании Moderna для жителей страны в возрасте от 65 лет, а также людей, из-за состояния здоровья подверженных значительному риску тяжелого течения заболевания или подвергающихся высокой опасности заражения в связи с их профессиональной деятельностью. Должностные лица FDA также должны рассмотреть рекомендацию в ближайшие дни и принять окончательное решение.