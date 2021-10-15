Петербуржцы смогут выбрать подсветку фасада торгового комплекса на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Союз архитекторов Санкт-Петербурга и ТК "Невский центр" запустили онлайн-голосование по выбору лучшего проекта подсветки фасадов пятиэтажного торгового комплекса на Невском проспекте напротив Московского вокзала. На голосование выставили 11 проектов, итоги подведут 22 октября, следует из данных сайта конкурса.

"ТК "Невский Центр" и Союз архитекторов Санкт-Петербурга запустили онлайн-голосование по выбору лучшего проекта архитектурно-художественной подсветки фасадов здания торгового комплекса. Победитель народного голосования получит соответствующий диплом от жюри архитектурного конкурса", - говорится на сайте проводимого конкурса.

Электронное голосование запустили 15 октября. После торжественного подведения итогов 22 октября главный архитектор Петербурга и председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев вручит победителю соответствующий диплом.

Конкурс на создание концепции архитектурно-художественной подсветки фасадов "Невского центра" в исторической части Петербурга стартовал в июле 2021 года. Общий призовой фонд составляет 600 тыс. рублей, где первая премия 300 тыс., вторая - 200 тыс., третья - 100 тыс. рублей. Победитель также получит преимущественное право на заключение договора на реализацию концепции архитектурно-художественной подсветки.