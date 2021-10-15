Участники форума "Наука на высоте" в Карачаево-Черкесии обсудят вопросы экономразвития

ЧЕРКЕССК, 15 октября./ТАСС/. Форум молодых экономистов и управленцев "Наука на высоте" открылся в Карачаево-Черкесии, более 70 участников обсудят вопросы развития экономики и управления в России. Об этом рассказала ТАСС заведующая кафедрой государственного и муниципального управления и политологии факультета экономики и управления Карачаево-Черкесского госуниверситета Лейла Текеева.

"В КЧГУ начался Форум молодых экономистов и управленцев "Наука на высоте". В рамках мероприятия молодые учёные из разных городов и регионов будут обмениваться креативными идеями. Будут обсуждены актуальные проблемы и наилучшие варианты осуществления прогрессивных тенденций развития экономики и управления в современной России", - сказала Текеева.

По ее словам, участниками мероприятия станут более 70 человек из различных регионов страны. В рамках форума состоятся публичные лекции ведущих экспертов в области экономики и управления, всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых "Основные тенденции развития экономики и управления в современной России". Также планируется проведение научно-познавательной экскурсии.

Участники обсудят тенденции развития мировой экономики и перспективы социально-экономического развития России в новых реалиях, поговорят о бюджетно-налоговых, кредитных и инвестиционных инструментах финансовой стабилизации и роста. А также рассмотрят вопросы экономического развития и управления в регионах, занятости населения.

Форум пройдет в течение двух дней на базе Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.