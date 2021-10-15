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Названы победители всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года"

Лауреатам конкурса предстояло провести урок с аудиторией школьников и за тридцать минут заинтересовать зрителей и экспертное жюри своей специальностью

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Победителем первого всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастер года", финал которого завершился в Подмосковье, стал Дмитрий Кадочников из Свердловской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО), являющегося официальным оператором конкурса.

"Имя победителя объявил Виктор Неумывакин (директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ - прим. ТАСС). Им стал Дмитрий Кадочников, преподаватель специализации "Поварское и кондитерское дело" Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, эксперт в компетенции "Хлебопечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, были определены победители еще в пяти дополнительных номинациях. Победителем в номинации "Влюбить в профессию" стал также Дмитрий Кадочников. Приз в номинации "Профессиональное признание" получила Ольга Васильева из Нижегородской области, "Мастером эффективных технологий" названа Александра Мазенина из Томской области, победителем в номинации "Мастер креатив" стала Светлана Елисеева из Краснодарского края, а в номинации "Мастер Digital" - Андрей Чистов из Московской области.

Как пояснили в пресс-службе, конкурс состоял из трех этапов. На последнем из них финалисты провели урок с аудиторией школьников. Каждый по своему направлению. Занятия прошли по 18 различным компетенциям. В итоге из 85 финалистов выбрали десять лауреатов конкурса. Им предстояло провести занятие и за тридцать минут заинтересовать зрителей и экспертное жюри своей специальностью.

Организатором всероссийского конкурса "Мастер года" выступило Министерство просвещения Российской Федерации. Официальным оператором стал Институт развития профессионального образования.

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