Орловский губернатор заявил, что нагрузка на врачей из-за пандемии выросла в 10 раз

ОРЕЛ, 15 октября. /ТАСС/. Нагрузка на врачей в Орловской области в период пандемии выросла в десять раз, ежедневно в поликлиники региона поступает до 400 вызовов на дом. Об этом в пятницу в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Медработники "красных зон" ежедневно вырывают у смерти тяжелых пациентов, борются за жизнь, иногда из последних сил. Бригады скорой помощи работают на износ, нагрузка на врачей выросла в 10 раз", - сообщил губернатор.

По словам Клычкова, все медслужбы региона привели в режим "практически боевой готовности" и работают сверхурочно. "В поликлинике №3 сегодня было 388 вызовов на дом, пришли на прием в первой половине дня порядка 40 человек с температурой. Примерно столько же будет во вторую смену, в среднем каждая поликлиника обслуживает ежедневно 200 вызовов на дом. В Плещеевской ЦРБ к терапевтам на прием приходят около 600 пациентов, к педиатрам - 300", - сообщил губернатор.

Глава регион призвал жителей соблюдать меры безопасности и вакцинироваться, чтобы защитить себя и свое окружение. "Время для сомнений прошло. Нам нужно с уважением отнестись к работе медиков и помочь им в нелегком деле спасения жизней наших любимых и близких", - подчеркнул Клычков.

По данным оперштаба, в Орловской области зарегистрировали более 48 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 227 человек. Всего в регионе, по данным на 15 октября, вакцинировались 40,88% взрослого населения.