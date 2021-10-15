В Twitch сообщили, что утечка файлов затронула небольшое число пользователей

ТАСС, 15 октября. Администрация Twitch заявила, что утечка в интернет большого объема файлов этого стримингового сервиса затронула незначительное количество пользователей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте сервиса, принадлежащего американской корпорации Amazon.

"Мы провели тщательный анализ информации, содержащейся в скомпрометированных файлах, и уверены, что утечка коснулась лишь малого числа пользователей", - говорится в тексте. "Скомпрометированные данные в основном содержали документы из репозитория исходного кода Twitch и выборку сведений о выплатах авторам". Администрация сервиса связывается с потерпевшими пользователями.

Компания провела "тщательный анализ информации, содержащейся в скомпрометированных файлах", и заверила, что утечки паролей не произошло, а у злоумышленников не было доступа ни к системам, хранящим хешированные данные для входа в учетные записи Twitch, ни к полным номерам банковских карт. Как заявила 7 октября администрация сервиса, нет признаков того, что учетные данные пользователей могли быть раскрыты из-за утечки, а Twitch не хранит полные номера банковских карт.

6 октября интернет-издание The Verge сообщило, что неизвестный опубликовал ссылку на скачивание файлов объемом 125 Гб на одном из порталов, где она находилась в свободном доступе. Поскольку инициатор утечки назвал свою публикацию лишь "первой частью", может последовать обнародование другой информации.

Как сообщила газета "Ведомости", в понедельник Роскомнадзор направил запрос в офис стримингового сервиса с требованием предоставить детальную информацию об утечке данных, которая произошла на прошлой неделе. Ответ должен быть дан в течение 30 дней с момента получения запроса.