Дагестан планирует на два года раньше завершить программу переселения из аварийного жилья

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют на два года раньше завершить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Фонда ЖКХ по итогам рабочей поездки в республику главы наблюдательного совета фонда Сергея Степашина и гендиректора фонда Константина Цицина.

"Между регионом и Фондом ЖКХ было подписано соглашение о досрочной реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Республика планирует выполнить программные мероприятия в полном объеме уже в 2021 году, на два года раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется на территории Дагестана с 2019 года.

"Программные мероприятия выполняются в городе Махачкале и Унцукульском районе, в рамках которых запланировано переселить 72 семьи. В настоящее время 34 семьи уже переселены из непригодных для проживания жилых помещений. Осталось обеспечить новым жильем 126 человек. Таким образом будет ликвидировано 2,75 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 118,6 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ - более 51 млн рублей", - передает пресс-служба слова главы региона Сергея Меликова.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.