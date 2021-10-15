В Швейцарии с начала года умерли 150 человек после прививки от коронавируса

ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 150 человек умерли в Швейцарии с начала года после того, как сделали прививку от коронавируса, а общее число сообщений о негативных побочных эффектах вакцинации превысило 8,7 тыс. Об этом сообщило в пятницу швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic .

По его информации, с 1 января по 12 октября поступило 8 757 уведомлений о "предположительно нежелательных эффектах вакцин против COVID-19", причем в 2 978 случаях речь шла о последствиях, которые были квалифицированы как серьезные. Большинство уведомлений о серьезных последствиях (1 841) касались вакцинации препаратом американской компании Moderna, а 1 057 - препаратом Comirnaty американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В 80 случаях данные о вакцине отсутствовали.

"В 150 серьезных случаях мы сожалеем о смерти вакцинированных, наступившей по прошествии более или менее длительного времени [после прививки]", - констатировали в Swissmedic. В агентстве пояснили, что, "несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает на вакцину как причину смерти".

В Swissmedic поступили сведения о 173 случаях наличия подозрений на миокардит или перикардит после вакцинации: 140 случая - после прививки вакциной Moderna, 30 - Comirnaty. В трех случаях название вакцины не известно. "После анализа всех имеющихся на настоящий момент данных выясняется, что причинно-следственная связь между вакцинами и миокардитом и перикардитом как минимум возможна", - констатировало агентство, добавив, что специалисты сферы здравоохранения "должны быть внимательны к признакам и симптомам" этих двух заболеваний.

Согласно информации Федерального управления здравоохранения Швейцарии, по состоянию на 13 октября было сделано 12 517 425 прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы 61,52% населения. За минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом выросло в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн (швейцарские власти ведут общую статистику для двух стран) на 952 и составило 854 590. Умерли семь человек, общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 10 791.