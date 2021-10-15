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Пандемия COVID-19
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ФМБА ожидает, что препарат от коронавируса "Мир-19" будет зарегистрирован до конца года

Все необходимые документы подали в Минздрав

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) ожидает, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией "Мир-19" будет зарегистрирован до конца года. Все необходимые документы поданы в Минздрав РФ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе агентства.

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"В четверг, 14 октября, в электронной форме, а 15 октября в бумажной форме внесено регистрационное досье на препарат "Мир-19", содержащее весь необходимый пакет документов и промежуточный отчет по проведению второй фазы клинических исследований. В настоящее время набор пациентов продолжается. <...> Регистрация планируется до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Как ранее сообщала глава ФМБА Вероника Скворцова, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

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