Дочь Александра Серова рассказала об улучшении состояния певца

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Состояние госпитализированного народного артиста России Александра Серова показывает положительную динамику. Об этом сообщила в пятницу его дочь Мишель.

"Все более-менее нормально, он под бдительным контролем, хуже не становится. Наоборот, динамика показывает улучшение. Мы все очень ждем, что папа скоро полностью поправится и его выпишут", - сказала она в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что 67-летний певец госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких.

Серов - исполнитель таких хитов как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".