В Ингушетии впервые пройдет фестиваль меда к 240-летию Назрани

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Фестиваль меда впервые пройдет в Ингушетии в рамках празднования 240-летия самого крупного города региона Назрани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

"17 октября в рамках празднования 240-летия Назрани пройдет первый фестиваль меда, организованный Минсельхозом республики совместно с Ассоциацией пчеловодов Ингушетии. У жителей и гостей республики будет возможность попробовать и приобрести экологически чистую продукцию местных товаропроизводителей по выгодной цене", - говорится в сообщении.

Пчеловоды региона представят на фестивале разные виды меда, продукты пчеловодства и расскажут гостям о технологии производства. Фестиваль состоится на площади перед дворцом культуры Назрани.

Ассоциацию пчеловодов Ингушетии создали в 2017 году.

Назрань основали в 1781 году. Он состоит из четырех административных округов, в которых проживают около 120 тыс. человек. Это крупнейший город Ингушетии, являющийся ее экономическим и культурным центром.