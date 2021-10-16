Первый снег в Московском регионе ожидается 19 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют во вторник мокрый снег днем и снег в утренние часы и ночью в Москве и Подмосковье. Однако снегопада и установления снежного покрова ожидать не стоит, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре - снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идет", - сообщила она.

По словам Макаровой, снег возможен в утренние часы и ночью 19 октября, так как ночная температура будет отрицательной. Ожидается, что столбик термометра опустится до минус двух - минус четырех градусов со вторника по четверг.

Макарова сообщила, что в Московском регионе в четверг возможно потепление. "Повышение температуры предварительно ожидается в четверг. Днем будет тепло и хорошо", - отметила она.

По данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье днем в столице прогнозируется 8-10 градусов тепла, в понедельник - 6-8 градусов тепла, в среду - 1-6 градусов тепла, в четверг - 9-14 градусов тепла.