В ЦКПЗ США считают, что риск смерти из-за COVID-19 падает в 11 раз после полной вакцинации

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Риск летального исхода заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто не делал прививку. Такие сведения обнародовали в пятницу федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

ЦКПЗ приводит статистику за август текущего года. Из нее следует, что невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще чем те, кто привился обоими компонентами вакцины. Риск заражения у непривитых был в среднем в 6,1 раза выше.

"Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевания в случае, если заражение все же произошло", - указывается на сайте ЦКПЗ. Специалисты подчеркнули, что, "поскольку вакцины не обладают 100-й эффективностью против заражения, некоторые привитые от COVID-19 все равно имеют риск заразиться".

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин: американских компаний Moderna, Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Johnson & Johnson, британо-шведской компании AstraZeneca, индийского препарата Covishield, а также вакцин китайских компании Sinovac Biotech и Sinopharm.

На этой неделе помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что процесс рассмотрения в организации заявки на одобрение российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, как ожидается, "довольно скоро" возобновится. По ее словам, сроки рассмотрения заявки по "Спутнику V" зависят от того, как быстро завершатся связанные с ней "юридические процедуры". Помощник гендиректора ВОЗ сообщила, что, как только будут подписаны необходимые документы, ВОЗ вновь откроет рассмотрение заявки. Помимо "Спутника V", одобрения ВОЗ ждет "Эпиваккорона", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора.