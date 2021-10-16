В России начали испытания платформы для вакцин, защищающих от нескольких вирусов сразу

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Гамалеи приступили к доклиническим исследованиям платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Об этом сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

"Речь идет о вакцине, которую мы сейчас начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах. Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [человека] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время <...>. Возможен такой подход - [совмещаются] различные антигены вирусов гриппа и коронавируса", - сказал он.

Ранее издание Mash со ссылкой на доктора биологических наук Алексея Грановского сообщило, что Центр им. Гамалеи тестирует на обезьянах добавку, усиливающую эффект вакцины "Спутник V". Гинцбург опроверг эту информацию, пояснив, что речь идет именно об испытаниях новой платформы, а "Спутник V" и без того эффективен против существующих штаммов коронавируса.

"Никакого отношения к "Спутнику V" эта технология вообще не имеет, за исключением того, что обе разработаны в институте им. Гамалеи", - заключил он.