Более 5 тыс. человек приняли участие в акции протеста из-за расселения сквота в Берлине

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. человек в пятницу вечером приняли участие в акции протеста в связи с выселением левых активистов из сквота - незаконно занятого заброшенного жилого помещения - в центре Берлина. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

По его информации, настроения демонстрантов были довольно агрессивными. Имели место нападения на сотрудников полиции, несколько правоохранителей пострадали. Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Активисты в берлинском районе Кройцберг зажигали бенгальские огни и петарды. В отдельных случаях были снесены дорожные знаки.

Около 10:00 по местному времени (11:00 мск) сотрудники берлинской полиции вместе с коллегами из других федеральных земель ФРГ начали операцию по расселению сквота под названием "Кёпи", расположенного на улице Кёпеникер-штрассе в центре германской столицы. С помощью специальных технических средств стражи порядка пытались проникнуть в сквот, где жители укрывались за высоким забором. Правоохранителям было оказано сопротивление - их забросали камнями и бутылками. Сами полицейские применили перцовый баллончик против активистов.

В ходе операции стражи порядка выселили порядка 40 жителей. Уточняется, что временно арестованы по меньшей мере 50 человек. В операции принимали участие около 2 тыс. полицейских. В настоящее время на территории сквота больше нет людей.

Очистка территории от незаконно установленных мест временного проживания проходила на основании жалобы домовладельца, который еще летом подал иск в суд Берлина с требованием освободить территорию. В октябре иск был удовлетворен. В пятницу судебный пристав в сопровождении полицейских осмотрел участок, который должен быть снова передан владельцу.

Сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда жители восточной части страны массово направились на запад, и многие здания опустели. В брошенных домах стали жить представители различных субкультур. Сквот "Кёпи" был захвачен левыми активистами в 1990 году. Берлинские власти приступили к расселению многих захваченных левыми активистами зданий в Восточном Берлине сразу же после объединения Германии в октябре 1990 года. Тем не менее во многих сквотах до сих пор проживают люди.