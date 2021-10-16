Telegraph: Елизавета II по совету врачей полностью отказалась от употребления алкоголя

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II, отпраздновавшая в этом году 95-й день рождения, приняла решение полностью отказаться от алкоголя. Как сообщила в пятницу на своем сайте газета The Daily Telegraph, к этому монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме.

Ссылаясь на информированные источники при дворе, издание указывает, что медицинские рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием и были даны "в порядке предосторожности". Последнее слово в этом вопросе оставалось за Ее Величеством.

"Она хочет максимально хорошо себя чувствовать, чтобы получить удовольствие от предстоящих летом торжеств [по случаю юбилея царствования], а недавно доктора сказали ей, что сократить потребление алкоголя было бы в этом хорошим подспорьем. Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила", - заявил собеседник издания.

По данным британских СМИ, Елизавета II иногда позволяла себя рюмку по вечерам и могла выпить сухой мартини перед обедом. The Daily Telegraph отмечает, что этот коктейль для венценосной супруги всегда смешивал лично принц Филип, ушедший из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет. Издание предполагает, что этот многолетний ритуал прервался со смертью принца-консорта, что также могло подтолкнуть королеву к отказу от спиртного.

Известно, что Ее Величество не любит шампанское, а во время государственных приемов, на которых подается этот напиток, лишь делает вид, что его пьет, и в целом равнодушна к вину. Исключениями из правила являются лишь несколько сортов, среди которых рейнвейн и розе. При этом королева благоволит английскому джину, и считается, что ее любимым алкогольным напитком было сочетание одной части джина с двумя частями дюбонне - французского аперитива, напоминающего вермут. Любовь к дюбонне Елизавета II унаследовала от матери.

Несмотря на почтенный возраст, Елизавета II по-прежнему активно участвует в общественной жизни и на этой неделе посетила церемонию открытия парламента Уэльса. При этом информагентство Пи-эй сообщило, что за несколько дней до этого королева впервые за много лет появилась на публике с тростью. Она опиралась на нее во время визита в Вестминстерское аббатство, где проходила церемония по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона - благотворительной организации, которая оказывает помощь ветеранам вооруженных сил.

Букингемский дворец традиционно не стал давать комментарии относительно состояния здоровья монарха.

О королеве

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств.

6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать сапфировый юбилей правления. По случаю платинового юбилея 2 июня 2022 года в Лондоне должен состояться парад. Помимо этого, программа праздничных мероприятий следующего года включает в себя торжественные церковные службы, а также концерт в Букингемском дворце, получивший название "Платиновая вечеринка".