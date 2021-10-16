Пресс-секретарь Клинтона заявил, что бывший президент США идет на поправку

ТАСС, 16 октября. Бывший президент США Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации с заражением крови, но проведет еще одну ночь в больнице. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице его представителя Анхеля Уреньи в Twitter.

"Президент Клинтон продолжает проходить лечение от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Тенденция изменений всех показателей здоровья складывается в правильном направлении", - говорится в тексте. По словам представителя политика, количество лейкоцитов в крови пациента значительно уменьшилось.

Клинтон проведет еще одну ночь в больнице, чтобы "получить дополнительные антибиотики".

42-й президент США (1993-2001) Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния во вторник, однако информация об этом стала достоянием гласности только в четверг. Согласно данным телекомпании CNN, у бывшего руководителя администрации США возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была рано обнаружена. По свидетельству лечащих врачей, прописанные Клинтону антибиотики помогли, его скоро могут выписать.