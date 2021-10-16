В США заявили, что смешивание вакцин не касается не одобренных в стране препаратов

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Прибывающие в США иностранцы с 8 ноября могут быть привиты разными вакцинами в качестве первой и второй доз, но только если все они одобрены Соединенными Штатами или же Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

"В ЦКПЗ не одобряют практику прививок одной вакциной в качестве первой дозы и другой - в качестве второй. Однако мы понимаем, что в других странах это стало распространенной практикой. Мы подтверждаем, что полностью вакцинированными считаются лица, привитые любой комбинацией двухкомпонентных вакцин, одобренных Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) или же внесенных в список ВОЗ для экстренного применения", - пояснили в ЦКПЗ.

В США одобрены вакцины американских компаний Moderna, Pfizer и ее германского партнера BioNTech, Johnson & Johnson. ВОЗ также одобрила вакцины британо-шведской компании AstraZeneca, индийский препарат Covishield, вакцины китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm.