Первую партию "Спутника Лайт" доставили в Никарагуа

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Никарагуа получили в пятницу партию из 192 тыс. доз российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщает посольство РФ в центральноамериканской стране.

"В Манагуа поступила партия антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" в количестве 192 тыс. доз. В аэропорту груз приняли министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес, советники президента Лауреано Ортега и Соня Кастро, торгпред России Петр Панкратов", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

По данным властей, с начала пандемии в Никарагуа заразились коронавирусной инфекцией 15 737 человек, 206 умерли от последствий заражения. В республике уже используются вакцины "Спутник V", Covishield и AstraZeneca.