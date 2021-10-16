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Пандемия COVID-19
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"Спутник V" может получить постоянную регистрацию в России через пару недель

Для обычных граждан это не влечет каких-либо существенных изменений, отметил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" может получить постоянную регистрацию в РФ уже через несколько недель, однако для обычных граждан это не влечет каких-либо существенных изменений. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Они (эксперты) рассмотрят [документы], для порядка сделают какие-то замечания, через неделю пришлют, а через две-три, наверное, зарегистрируют. Я так думаю", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что изменится при получении постоянной регистрации, Гинцбург пояснил, что для Центра будет меньше работы с бумагами, "а для потребителя ничего абсолютно не изменится".

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РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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