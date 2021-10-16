Более 15 тыс. боеприпасов обезвредили при разминировании теплохода "Жан Жорес"

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/ Специалисты МЧС России подняли и уничтожили более 15 тыс. взрывоопасных предметов с затопленного в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма грузового теплохода "Жан Жорес". Об этом в субботу сообщается на сайте МЧС.

"Работы по разминированию советского теплохода "Жан Жорес" продолжались чуть больше месяца. За это время были подняты и уничтожены более 15 тыс. взрывоопасных предметов различного калибра", - говорится в сообщении. Группа водолазов-пиротехников выполнила почти 400 спусков общей продолжительностью 263 часа. Сложные подводные работы проводились на глубине 18 метров почти при нулевой видимости.

В этом году кроме взрывоопасных предметов из трюма теплохода был поднят полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33. Эксперты оценили его состояние как вполне удовлетворительное. После реставрации он займет место среди экспонатов Феодосийского музея древностей.

Работы по разминированию выполняет сводная группировка специального морского отряда крымского чрезвычайного ведомства, специализированного отряда ГУ МЧС по г. Севастополю, пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по Крыму, центра ГИМС и Феодосийского отряда "Крым-спаса". За три года из трюмов судна подняты десятки тысяч боеприпасов. В следующем году работы будут продолжены.

Теплоход осуществлял транспортные перевозки во время Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года он был атакован авиацией противника и получил повреждения. Экипажу удалось провести ремонт и взять курс на Феодосию, но судно через несколько дней подорвалось на магнитной мине. Было принято решение затопить его. Работы на затонувшем теплоходе были начаты в 2019 году.