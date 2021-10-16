В детский клуб робототехники в Ставрополе поступил робот-учитель

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Созданный в России робот-учитель, который говорит на нескольких иностранных языках, поступил в ставропольскую школу робототехники "Роботрек", где начнет преподавать. Дети будут разрабатывать проекты на реальных роботах, сообщил ТАСС директор по развитию пермской компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"В Клубе робототехники для детей и подростков "Роботрек" в Ставрополе начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать детям сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом в рамках уроков дополнительного образования", - сказал собеседник агентства.

Ученики клуба будут создавать и программировать роботов, познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели Promobot V.4. На базе робота школьники изучают программирование, электронику и мехатронику и выполняют шесть лабораторных работ.

"Оборудование от "Промобот" отлично вписывается в нашу концепцию и является продолжением линейки изучения робототехники от основ до реализации", - сказал преподаватель "Роботрека" Ярослав Пономарев.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Является производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они заняты в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.