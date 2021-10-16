Пациенты детского онкоцентра в Перми собрали первых роботов на занятиях по робототехнике

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Дети, проходящие длительное лечение в Пермском краевом онкологическом диспансере, в рамках проекта "Технопарк в онкоцентре" на занятиях по робототехники собрали своих первых роботов. Об этом в субботу рассказал ТАСС один из организаторов проекта, гендиректор краудфандинговой платформы I love school Алексей Павлов.

"В Пермском онкоцентре прошли первые лекции в классе робототехники для детей, которые проходят длительное лечение в стационаре. В зависимости от возраста у каждого ребенка разные наборы и занятия. Уже на самых первых занятиях ребята определились с роботами, которых будут строить. Например, один из учеников собрал робота для сортировки мусора и сейчас готовит для него алгоритмы работы", - сообщил Павлов.

Занятия проходят в небольших группах, в них занимаются дети от 7 до 16 лет. Новые группы будут набираться каждый месяц. Школьники будут изучать физику, программирование и современные технологии, чтобы больше узнать об инженерных специальностях, развивать креативность и критическое мышление. Занятия призваны помочь ребятам не отстать от школьной программы, так как робототехника включает набор разных дисциплин - математику, физику и информатику. "Проект "Технопарк в онкоцентре" позволяет подросткам освоить азы профессии инжиниринг пока они проходят длительное лечение. И время, проведенное в больнице, течет быстрее и с пользой" - сказала директор благотворительного фонда "Берегиня" Татьяна Голубаева.

Инициаторами проекта стали фонд "Берегиня" и Пермское региональное отделение "Деловой России". Реализует проект платформа I love school. В разработке участвуют специалисты регионального отделения сети госпитальных школ России "УчимЗнаем", занимающиеся обучением тяжелобольных детей, которые лечатся в стационарах или на дому.

I love school - это краудфандинговая платформа для реализации инициатив в сфере образования с центральным офисом в Перми, где образовательные учреждения и общественные организации предлагают проекты для реализации, а партнеры и пользователи выбирают проекты для поддержки и следят за ходом их выполнения.