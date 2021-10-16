В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 58 тыс. человек

ТАСС, 16 октября. Свыше 360 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Удмуртии, рост числа заболевших наблюдается на протяжении трех недель. Общее число инфицированных превысило 58 тыс., сообщил в субботу региональный оперативный штаб.

"[За сутки] 361 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего на 16 октября в Удмуртии зарегистрировано 58 314 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 46,8 тыс. человек, из них 342 человек - за последние сутки. Также 7,2 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,7 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 608 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,4 тыс. человек, из них 35 - за прошедшие сутки.

После введения в регионе обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан втрое увеличилось количество желающих привиться, отмечают в региональном штабе. Так, первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 434,5 тыс. человек, двумя - 334,8 тыс. человек. Еще 61,3 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По подсчетам регионального правительства, охват вакцинацией в республике составляет 47%.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации. С 11 октября в республике отменены все массовые мероприятия.