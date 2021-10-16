В Крыму посоветовали ЕС переключиться с переписи в России на свои проблемы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Европейскому союзу (ЕС) следует заняться решением актуальных проблем своих стран, а не вмешиваться в организацию переписи населения в России. Об этом заявил ТАСС в субботу заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

ЕС в пятницу осудил проведение Россией переписи населения в Крыму с 15 октября по 14 ноября, а также проведение очередного призыва в Вооруженные силы России с 1 октября.

"Евросоюз вместо того, чтобы заниматься вопросами, которые сегодня беспокоят граждан европейских государств, это вопросы обеспечения теплом, подача газа, вопросы, связанные с пандемией коронавируса, немыслимыми разгонами демонстрантов и манифестантов, которые выступают против принимаемых в отдельных странах мер, они лезут туда, куда их никто не просит, - сказал Фикс. - Вместо того, чтобы заняться действительно насущными вопросами, они таким образом лишь пытаются отвлечь внимание европейцев от реальных проблем, переключив их на Крым".

Собеседник агентства отметил, что очередное решение ЕС не имеет никакого практического значения. "Вот они приняли решение осудить проведение переписи в Крыму. Как мы на него отреагировали? Посмеялись. На этом все. Евросоюз демонстрирует свою несостоятельность и глупость таким образом", - отметил представитель крымских властей. Фикс добавил, что Россия продолжит проводить на своей территории мероприятия и принимать решения, которые направлены на рост благосостояния граждан и обеспечение безопасности.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.