В России за сутки выявили 33 208 случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 208, до 7 958 384. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, максимум по числу заразившихся за сутки в стране обновился уже в третий раз подряд. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,42%.

В частности, за сутки выявили 838 случаев в Самарской области, 706 - в Нижегородской области, 671 - в Воронежской области, 664 - в Республике Башкортостан, 586 - в Пермском крае.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 754 162, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 883, до 6 981 907. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 694 пациента в Республике Башкортостан, 587 - в Самарской области, 512 - в Нижегородской области, 425 - в Свердловской области, 423 - в Республике Крым.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 545 против 6 631 днем ранее, до 1 712 674.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 72 против 70 днем ранее. Всего в городе умерли 30 093 человека (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 637, до 1 529 713. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 152 868 человек.