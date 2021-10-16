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Пандемия COVID-19

В России впервые зарегистрировали более 1 тыс. смертей от ковида за сутки

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 222 315 летальных исходов из-за коронавируса
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 002 против 999 днем ранее, до 222 315.

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Это новый максимум, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 72 смерти, в Санкт-Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41, в Свердловской области - 38, в Башкирии - 36, в Ростовской области - 33, в Ставропольском крае - 32.

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