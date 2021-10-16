Власти сообщили, что альтернатива трассы под Волгоградом нанесет больший вред экологии

ВОЛГОГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Общественники в Волгоградской области, которые выступают против строительства мостового перехода в Волго-Ахтубинской пойме, предлагают рассмотреть альтернативный вариант строительства трассы. Однако, по словам властей, любой иной вариант прохождения дороги нанесет больший вред экологии природного парка и создаст угрозу безопасности из-за интенсивного дорожного движения.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом начались работы по возведению новой трассы через Волго-Ахтубинскую пойму, включенную во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Третий мостовой переход через реку Волгу планируется построить к 2024 году. Часть местных жителей в соцсетях продолжает протестовать против вырубки зеленых насаждений из-за строительства.

Опасения экологов

Экологи говорят, что новое строительство любого объекта всегда увеличивает нагрузку на пойму, работы нарушают гидрологический режим почвы, проточность ериков падает. "А именно проточность помогает вымывать накопленный за зиму ил вниз, в Каспий, позволяя наполнять водой отдаленные участки поймы. <…> Может быть, действительно стоит переплатить, чтобы собрать новый проект, сделать дорогу длиннее, в обход леса? Или просто расширить имеющуюся трассу. Это еще и существенно сэкономит деньги налогоплательщиков", - считает волгоградский общественный инспектор по охране окружающей среды, эколог Андрей Скрыпник.

Также эксперты опасаются того, что это приведет к обмелению некоторых участков. "Каспий будет мелеть еще сильнее. А поскольку это касается и Каспия, то это уже международная проблема, а не только Волгоградской области. Один из вариантов [строительства трассы] - это расширение существующей дороги, как и планировалось ранее губернатором. Насколько мне известно, сотрудники парка предлагали свой вариант строительства дороги", - рассказала ТАСС эксперт Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ, биолог Ирина Горбунова.

Однако власти говорят, что расширение существующей дороги реализовано быть не может - для этого предстоит вырубить большее число зеленых насаждений, а также часть домов в населенных пунктах Новенький, Рыбачий, Третий решающий, Бурковский, Госпитомник пойдут под снос, так как действующее законодательство запрещает прохождение дорог первой категории в границах населенных пунктов. В других отклоненных вариантах строительства трассы в пойме предусматривались не только ликвидация рекреационной зоны, но и загрязнение водного потока в результате устройства большого количества опор в береговой зоне и в русловом ложе, размывы береговой линии, уточнили в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, существующий проект строительства дороги не предусматривает снос жилых домов и перенос коммуникаций, а также сохранит гидрологический баланс в ериках Волго-Ахтубинской поймы. "В ходе обсуждений и экспертиз специалисты неоднократно подтверждали, что любой иной вариант прохождения трассы не только нанесет больший вред экологии поймы, но и создаст серьезную угрозу безопасности местных жителей", - сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее власти сообщали, что в рамках строительства будет вырублено около 15 тыс. деревьев, из которых более 4 тыс. - дубы, а компенсационная высадка в 10 раз превысит количество вырубленного. "В конце октября в Волго-Ахтубинской пойме начнется высадка деревьев в рамках компенсационного лесовосстановления, предусмотренного проектом строительства третьего пускового комплекса моста через Волгу. На первом этапе строительства новые посадки появятся на 37 гектарах поймы", - уточнили ТАСС в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Волгоградская область и Волгоград считаются одними из крупнейших транспортных узлов европейской части страны, поэтому развитие дорожно-транспортного комплекса региона имеет стратегическое значение для всего юга России. В регионе за последние семь лет построили и реконструировали более 2,6 тыс. км трасс. В текущем дорожном сезоне в регионе планируют отремонтировать и построить еще порядка 700 км автомагистралей.