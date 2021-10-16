Вслед за учителями на Украине обяжут вакцинироваться от коронавируса госслужащих

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Перечень обязательных для вакцинации от коронавируса профессий на Украине пополнится работниками государственных учреждений, предприятий важных сфер, социальными работниками и почтальонами. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения во исполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" определило перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил министр в интервью украинской службе "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом).

В дальнейшем, по словам Ляшко, в перечень могут включить сотрудников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, муниципальных учреждений. Глава Минздрава прогнозирует, что перечень будет утвержден примерно через 10 дней. Он также напомнил, что согласно ранее принятому решению, невакцинированных учителей будут отстранять от работы. "Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут или отстранены от работы, или будут вакцинироваться. В приказе <...> говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья", - отметил Ляшко, заверив, что противопоказания имеют около 3-4%.

Ранее Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

На Украине уже два месяца ежедневно фиксируют увеличение суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль назвал складывающуюся ситуацию угрожающей. С 15 октября Херсонская область переведена в красную зону эпидемической опасности, с 18 октября в красной зоне окажутся также Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области Украины. В красной зоне приостанавливают работу общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений.

По данным Минздрава, за время пандемии на Украине заразились коронавирусом более 2,6 млн человек, скончались от осложнений 60 414 инфицированных. Пик пандемии в стране ожидают в период с 20 октября по 5 ноября, сообщил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.