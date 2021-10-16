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В России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 45%

В стране провели 47,5 млн полных циклов вакцинации

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России сейчас оценивается в 45%, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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"По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом проведена 51 млн раз, вакцинация полного цикла - 47,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%", - сообщили в штабе.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России переболело COVID-19 более 7,9 млн человек. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо провакцинировать не менее 80% населения. По словам Голиковой, это более 90 млн человек, и достичь этот показатель удастся к 1 ноября 2021 года. При этом для достижения показателя необходимо успеть ревакцинировать более 7 млн человек, отмечала она.

 

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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