Портал стопкоронавирус.рф запустил счетчик вакцинации от коронавируса

"Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации", - сказала она.

По ее словам, данные о вакцинации включают две графы: "Вакцинация первым компонентом" и "Полностью законченная вакцинация". Показатель коллективного иммунитета будет отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона. "Сведения от регионов по вакцинации через информационную систему Минздрава России поступают в Координационный центр правительства России, а затем на наш портал. При выборе любого региона на интерактивной карте можно увидеть все данные по нему: и вакцинацию, и действующие ограничения, и оперативные данные по заболеваемости", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Тепловая карта также покажет, насколько напряженной является эпидемиологическая ситуация в регионе по COVID-19. "Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия",- отметила Голикова.

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России: это заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.