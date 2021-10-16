Очными участниками форума "Машук" на Ставрополье стали 450 человек

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Очными участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в Пятигорске стали 450 человек, сообщил в субботу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"2 000 участников, три смены, образовательные курсы, арт-объекты, культурные фестивали, увлекательное общение с наставниками и, конечно же, новые знакомства - все это ждет ребят в ближайшие 16 дней. К сожалению, второй год подряд приходится корректировать формат форума. В этом году только 450 человек прибудут непосредственно в лагерь у подножия Машука. Остальные принимают участие онлайн", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, среди плюсов такого формата - географические и временные барьеры в работе с участниками. "К онлайн-марафонам форума сможет присоединиться самая разная аудитория - не только из европейской части страны, но и из Сибири и Дальнего Востока. Тем более, что каждый участник, вне зависимости от выбранного формата, обязательно получит сертификат о прохождении образовательной программы", - добавил глава региона.

О форуме

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России. Молодые люди смогли общаться с работодателями, получить гранты на воплощение своих проектов, пройти образовательную программу. В 2021 году форум проходит с 15 по 31 октября.