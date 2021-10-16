Лавандовый сквер площадью 6,5 га планируют разбить в санаторно-курортной зоне Нальчика

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Лавандовый сквер площадью 6,5 га со смотровыми площадками планируется разбить в санаторно-курортной зоне города Нальчик в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказала ТАСС в субботу директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Сквер площадью 6,5 га будет разбит в санаторно-курортной зоне Нальчика. Предполагается, что первый в СКФО лавандовый сквер привлечет отдельные экскурсионные туры из соседних регионов и будет интересен туристам, задержавшимся в Нальчике. На территории сквера заработает туристско-информационный центр", - рассказала она.

Проект сквера предусматривает создание новых сквозных маршрутов и точек притяжения, смотровых площадок, а также малых архитектурных форм. Кроме того, здесь расположится павильон-кафе с оранжереей.

Институт развития города "Платформа" создали в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, перемещения, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.