Минпросвещения готовит рекомендации по проработке кризисных ситуаций в школах с детьми

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с другими ведомствами готовит специальные методические рекомендации для педагогов и родителей по проработке возникающих в образовательных организациях кризисных ситуаций. Об этом в субботу сообщила директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре.

"Сейчас Минпросвещения совместно с МВД и МЧС прорабатывает методические рекомендации, которыми мы обязательно поделимся и проведем открытые родительские собрания, где расскажем вам, каким образом эти вопросы освещать и обсуждать с детьми. Потому что здесь вопрос не только связан с поведением в конкретной ситуации, но также был огромный запрос со стороны детишек, которые не знали, как отнестись к тем ситуациям, которые произошли", - сказала она, отвечая на вопрос участницы о том, как говорить с детьми о случаях, когда в образовательных организациях происходит стрельба или другие кризисные ситуации.

Как отметила Агре, каждый ребенок должен иметь возможность поговорить с классным руководителем и психологом как о плохом, так и о хорошем. Для этого прорабатываются рекомендации. "Мы вас слышим и работаем над рекомендациями, просто тема требует времени для проработки", - пояснила Агре.

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева, в свою очередь, напомнила, что уже сейчас родители могут найти вспомогательные памятки по этим вопросам в социальных сетях РДШ. "Пока эти методические рекомендации разрабатываются, я хотела бы обратить внимание на то, что в социальных сетях РДШ мы выпускали похожие памятки, которые были разработаны специалистами в других странах при похожих ситуациях. Плюс они адаптированы уже под нашу страну", - подчеркнула Плещева.