РДШ намерено вовлекать представителей муниципалитетов в работу со школьниками

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) поддерживает инициативу об организации специальных форумов для вовлечения представителей муниципалитетов в дела школы и воспитания детей. Об этом в субботу сообщила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

"Когда мы посадили детей за один стол с губернаторами, дали губернаторам возможность их послушать, это произвело невероятный эффект. И ваша инициатива - это продолжение происходящего. Очень хорошая родительская инициатива. Можно прям первый такой форум в Челябинской области и провести, если вы это поддерживаете", - сказала она, отвечая на предложение участницы на панельной дискуссии в рамках Всероссийского родительского форума РДШ об организации специальных форумов для вовлечения представителей муниципалитетов в дела школы.

Плещева также подчеркнула, что добиться конструктивной работы в регионах не получится, пока "не будет возможности зафиксировать людей, принимающих решения на местах, и заставить их погрузиться".