Свердловские власти планируют сохранить старинную шахту в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области ведут переговоры с собственником шахты в Нижнем Тагиле, до конца выработки которой осталось два года, о ее сохранении в качестве объекта культуры и туризма. Об этом сообщила ТАСС в субботу министр культуры региона Светлана Учайкина.

"Шахта находится в частной собственности, очень много зависит от желания собственника. <…> Поэтому мы пока ведем переговоры и очень надеемся, что, во всяком случае, она не будет затоплена по окончании работ, а мы сможем вложиться государственными средствами, чтобы устроить ее как памятник горному делу на Урале. <…> Это, наверное, единственный в России памятник такого горного дела. Если тагильский завод-музей - <…> это памятник <…> русской промышленности, памятник производства Демидовых в России и на Урале - и подобного ничего нет в мире, не сохранилось, - поэтому шахта - как памятник горному делу", - сказала она, отметив, что сохранение шахты могло бы способствовать развитию внутреннего туризма.

Учайкина уточнила, что по требованиям безопасности шахта должна быть затоплена, но власти попытаются сделать все возможное, чтобы сохранить ее. Вопрос очень трудный и затратный, подчеркнула она. Сейчас шахта является действующей, до ее выработки осталось два года.

Нижний Тагил - второй по величине город Свердловской области, один из крупнейших промышленных центров Урала. Основан тульскими промышленниками Никитой и Акинфием Демидовыми в 1722 году. Здесь расположен Музей-заповедник "Горнозаводской Урал" - старейший музей на Урале, ведет свою историю с 1841 года, имеет в своем составе завод-музей и еще девять филиалов.

Значимая часть уральских городов появилась вокруг промышленных заводов. Весомый вклад в их строительство внесла династия Демидовых, среди которых талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты. Они вели переписки с французским философом Вольтером, шведским ботаником Карлом Линнеем, обсуждали концепцию Красного Креста с его основателем Анри Дюнаном, а Наполеон Бонапарт приходился Демидовым родственником. Династия, которая на протяжении нескольких поколений была известна по всей Европе, строила заводы в лесной глуши по личному указу Петра I.