В РПЦ заявили, что условия для встречи с Папой Римским в настоящее время отсутствуют

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Условия для встречи российского патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском на данный момент отсутствуют, никакие действия по ее подготовке не осуществляются. Об этом в субботу сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24".

"Условия для визита папы в Россию в настоящий момент отсутствуют. <...> Каких-либо конкретных действий по подготовке такой встречи пока не проводится", - сказал он.

Митрополит напомнил, что одна встреча между патриархом и папой уже имела место 12 февраля 2016 года в Гаване. "Коль скоро состоялась одна встреча, может состояться и вторая, и третья", - отметил он.

Иларион также добавил, что дата и место возможной встречи патриарха и папы пока не определены. "Тематика этой встречи пока еще находится в стадии проработки", - уточнил он.