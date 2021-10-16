Власти Владимира решат вопрос о строительстве ковидного госпиталя в октябре

ВЛАДИМИР, 16 октября. /ТАСС/. Вопрос о строительстве быстровозводимого ковидного госпиталя на территории Владимирской области должен решиться в течение октября - после рассмотрения предпроектного предложения в правительстве РФ. Об этом сообщил ТАСС в субботу врио губернатора Александр Авдеев.

Строительство ковидного госпиталя во Владимирской области для увеличения числа профильных коек стало одной из первых инициатив Александра Авдеева на посту врио губернатора региона, где уровень заполнения больниц - около 90%.

"[На федеральном уровне] есть желание нам помочь. Скорее всего, это будет на условиях софинансирования. Коллеги готовят сейчас предпроектное предложение, и на следующей неделе мы с правительством РФ будем общаться на эту тему", - сказал врио губернатора.

Как ранее сообщили в администрации области, власти региона рассматривают возможность строительства госпиталя на территории Камешковского района. Планируется, что учреждение будет рассчитано не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600, с небольшой операционной для больных с острыми состояниями, а также с ангиографом для качественной и оперативной диагностики проблем с сосудистой системой. Для реализации такого проекта потребуется около трех месяцев.

По данным областной администрации на 16 октября, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 199 случаев заболевания, суточный прирост составил 286 человек. Вылечился 51 651 человек, отмечено 2 084 смертельных случая. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 34%.