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Пандемия COVID-19

Власти Владимира решат вопрос о строительстве ковидного госпиталя в октябре

Предпроектное предложение обсудят в правительстве РФ на следующей неделе

ВЛАДИМИР, 16 октября. /ТАСС/. Вопрос о строительстве быстровозводимого ковидного госпиталя на территории Владимирской области должен решиться в течение октября - после рассмотрения предпроектного предложения в правительстве РФ. Об этом сообщил ТАСС в субботу врио губернатора Александр Авдеев.

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Строительство ковидного госпиталя во Владимирской области для увеличения числа профильных коек стало одной из первых инициатив Александра Авдеева на посту врио губернатора региона, где уровень заполнения больниц - около 90%.

"[На федеральном уровне] есть желание нам помочь. Скорее всего, это будет на условиях софинансирования. Коллеги готовят сейчас предпроектное предложение, и на следующей неделе мы с правительством РФ будем общаться на эту тему", - сказал врио губернатора.

Как ранее сообщили в администрации области, власти региона рассматривают возможность строительства госпиталя на территории Камешковского района. Планируется, что учреждение будет рассчитано не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600, с небольшой операционной для больных с острыми состояниями, а также с ангиографом для качественной и оперативной диагностики проблем с сосудистой системой. Для реализации такого проекта потребуется около трех месяцев.

По данным областной администрации на 16 октября, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 199 случаев заболевания, суточный прирост составил 286 человек. Вылечился 51 651 человек, отмечено 2 084 смертельных случая. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 34%.

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