Реставрация Центрального телеграфа в Москве начнется в ближайшее время

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Работа по реставрации Центрального телеграфа скоро начнется на Тверской улице в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Скоро начнется реставрация Центрального телеграфа - легендарного здания в центре Москвы. Внешне он будет выглядеть так же, как в начале своей истории - в 1927 году. Телеграфные технологии ушли в прошлое, но здание займет важное место в жизни города", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил, что в отреставрированном Центральном телеграфе откроются общественные пространства.