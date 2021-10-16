Российские и зарубежные хирурги обсудили в Петербурге методы лечения боевых ранений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Более 40 хирургов из России, Германии, Швейцарии, Израиля, Польши, Белоруссии и Азербайджана обсудили методы лечения боевых ранений на научно-практической конференции "Хирургия войны и тяжелой травмы" в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе академии.

"На конференцию прибыли специалисты из Германии, Швейцарии, Израиля, Польши, Белоруссии, Азербайджана. Среди участников - военные и гражданские медики, имеющие боевой опыт работы с ранеными мирного и военного времени", - сообщили в академии.

По данным медицинского учреждения, более 40 специалистов в области военно-полевой хирургии и хирургии травм рассказали о современных методах лечения огнестрельных переломов конечностей, боевых сочетанных повреждений в ходе вооруженных конфликтов, огнестрельной травмы опорно-двигательной системы и других.

"Многие вопросы хирургии мирного времени взяты из военной хирургии, поскольку войны являются одним из движущих факторов развития медицинской науки. И здесь хирурги вне политики, поскольку основная задача и цель - своевременное и эффективное оказание помощи пострадавшим", - сказал заместитель начальника Военно-медицинской академии по клинической работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив на открытии конференции.

Конференция проходит в рамках недели военно-полевой хирургии, которая проводится впервые. В ходе мероприятия для врачей всех профилей проводятся практические курсы СМАРТ (Современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм).