На Филиппины доставили партию вакцины "Спутник V"

БАНГКОК, 16 октября. /ТАСС/. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в субботу на Филиппины. Об этом сообщило посольство России в республике.

"Самая крупная партия "Спутник V" доставлена на Филиппины 16 октября 2021 года", - отмечается в публикации российского диппредставительства в Facebook. Дипломаты уточнили, что в республику прибыло 720 тыс. доз обоих компонентов препарата, по 360 тыс. каждого.

На сегодняшний день Филиппины получили в общей сложности 1,29 млн доз "Спутника V".

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,71 млн, вылечились более 2,58 млн человек, умерли 40,5 тыс. пациентов. Полностью вакцинированы на Филиппинах уже более 23 млн человек. В стране одобрен к применению ряд препаратов, в том числе российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".