В Белоруссии разъяснили ответственность за подписку на экстремистские Telegram-каналы

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Подписка на Telegram-каналы, которые в Белоруссии признаются экстремистскими материалами, пока уголовно не наказуема при условии, если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном в субботу.

"Дело в том, что Telegram-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием, - пояснил Орловский. - Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел". В то же время, что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то "она пока не наказуема, но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию".

Как подчеркнул Орловский, простым людям, которые "из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским материалом, опасаться нечего". По его словам, "им следует отписаться от данного ресурса и вопросов к ним не возникнет".

Орловский также отметил, что вопрос признания группы граждан экстремистскими формированиями находится в компетенции МВД или КГБ. "Данный порядок отличается от признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда, при этом предусмотрена административная ответственность", - сказал он.

Орловский уточнил, что именно относится к экстремистским материалам. "Это различная информационная продукция, используемая по вовлечению в экстремистскую деятельность, и ее пропаганда. О различиях между материалами и формированиями проще сказать так: экстремистские материалы - это то, что делает человек, а экстремистские формирования - кто делает", - сказал он. При этом отметил, что создателям, организаторам и участникам экстремистских формирований грозит лишение свободы до семи лет.

Ранее правительством страны было принято постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". Согласно документу, МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. В Белоруссии экстремистскими признаны свыше 240 Telegram-ресурсов.