Концерт-митинг к 80-летию начала оккупации Ржева прошел у мемориала Советскому солдату

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Концерт-митинг "Я убит подо Ржевом", приуроченный к 80-летию начала оккупации Ржева, прошел в субботу у мемориала Советскому солдату, который является филиалом музея Победы. Мероприятие посвящено памяти солдат - защитников и освободителей города, павших в Ржевской битве, сообщается на сайте правительства Тверской области.

"Мы никогда не забудем подвиг огромной духовной силы, совершенный на ржевской земле воинами Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мемориал Советскому солдату является символом народной памяти о защитниках Родины, преклонения перед их мужеством, стойкостью, самоотверженностью", - приводятся в сообщении слова главы региона Игоря Рудени.

Перед зрителями выступили юные артисты из Большого детского хора имени В. С. Попова, музыкальных школ Ржева и Вязьмы. В их исполнении прозвучали песни о войне. Ранее в память о погибших во время оккупации жителях Ржева горожане высадили рябиновую аллею. А филиал Музея Победы в Хорошево подготовил цикл уроков для школьников "Ржев в пламени войны".

Немецкие войска захватили Ржев 14 октября 1941 года. Оккупация продолжалась 17 месяцев. Город и прилегающие территории были освобождены 3 марта 1943 года. До Великой Отечественной войны население Ржева составляло 56 тыс. человек. В день освобождения в городе и его окрестностях осталось около 400 жителей, сам город был полностью разрушен. В боях подо Ржевом советские войска потеряли около 400 тыс. человек убитыми, пропавшими без вести и пленными, общие потери с учетом раненых составили более 1,1 млн человек.

Память о красноармейцах увековечена в Ржевском мемориале Советскому солдату неподалеку от деревни Хорошево, который 30 июня 2021 года открыл президент России Владимир Путин. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом", на стальных плитах у мемориала увековечены имена погибших подо Ржевом защитников Отечества. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.

В октябре авиакомпания "Россия" присвоила воздушному судну SuperJet 100 имя "Ржев" в честь города воинской славы в Тверской области.