Туристический потенциал Чечни представили участникам отрасли в Сочи

ГРОЗНЫЙ, 16 октября. /ТАСС/. Представители туристической отрасли познакомились с потенциалом Чеченской Республики. Презентация в Сочи собрала 40 крупных турагентств, сообщается в субботу на странице в Instagram регионального министерства по туризму.

"В городе Сочи провели презентацию туристского потенциала региона. <…> 40 крупных туристических агентств узнали о туризме в Чеченской Республике", - говорится в сообщении.

Возможности Чечни представили директор департамента развития программ и проектов регионального Минтуризма Мед Атиев и директор туристско-информационного центра "Visit Chechnya" Ксения Наумова.

Ранее ведомство провело серию презентаций туристического потенциала Чечни в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Сургуте.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи", спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам", база отдыха на Нихалойских водопадах, а также множество объектов культурно-исторического наследия. В регионе насчитывается более 100 туристских объектов, 33 гостиницы и иных средств размещения с общим номерным фондом 1 545 единиц.