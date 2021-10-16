В Мексике зарегистрировали первый случай заражения пациента штаммами "дельта" и "мю"

МЕХИКО, 16 октября. /ТАСС/. Первый случай заражения одного пациента сразу двумя штаммами коронавируса "дельта" и "мю" зарегистрирован в штате Идальго (центр Мексики). Об этом сообщил в субботу в Twitter губернатор административного округа Омар Файад.

"Секретариат здравоохранения Идальго выявил присутствие штаммов "дельта" и "мю" в штате <...>. На основании проведенных анализов <...> обнаружены оба варианта у одного и того же пациента, что до сих пор является беспрецедентным фактом в Мексике", - написал Файад.

В конце августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла выявленный в январе в Колумбии штамм коронавируса B.1.621 в свой мониторинговый список в качестве "варианта, вызывающего интерес" (VOI). Согласно опубликованным ВОЗ данным, он обозначен буквой греческого алфавита "мю" и занимает место рядом с другими штаммами этой категории, обнаруженными ранее: "эта", "йота", "каппа" и "лямбда".

Штаммы группы VOI, как пояснили в ВОЗ, представляют собой варианты коронавируса SARS-CoV-2, имеющие "генетические изменения, которые, как прогнозируется или как известно, влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания болезни, способность избегать воздействия иммунитета, а также избегать диагностики и терапии".