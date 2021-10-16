В курортной зоне Пятигорска после реконструкции открыли поющий фонтан

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Поющий фонтан, реконструированный на средства курортного сбора, торжественно открыли в субботу в курортной части Пятигорска (Ставропольский край). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Фонтан возле ЗАГСа заработал в Пятигорске после реконструкции. Достопримечательность восстановили благодаря курортному сбору. В ходе ремонта была выполнена облицовка природным камнем и керамогранитом, проведены электромонтажные работы по подсветке, заменено оборудование фонтана, установлены малые архитектурные формы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый поющий фонтан был построен здесь почти полвека назад. В советские годы фонтан у ЗАГСа был любимым местом отдыха жителей и гостей курорта.

"История фонтана идет с 1973 года, когда на этом месте был запущен второй в советском союзе светомузыкальный фонтан. Потом в 1990-е годы это место пришло в упадок, в 2014 году фонтан был восстановлен, но пришло время его реконструкции, которую в этом году мы провели", - сказал на открытии глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По данным пресс-службы, гости мероприятия смогли увидеть неоновое шоу "Крылья ветра" от группы "Игры с огнем" и видеомэппинг. Музыкальным подарком стало выступление военного оркестра штаба войск Росгвардии СКО.

Церемония открытия завершилась торжественным запуском поющего фонтана. Музыкальное сопровождение подбирали с учетом пожеланий пятигорчан - для этого в соцсетях был запущен специальный опрос.